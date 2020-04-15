Ma$Ter
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➠ عقوبـــة الكـــذب
عن سمـــرة بن جندب رضـﮯ الله عنه قال: قال النبـﮯ صلى الله عليه وسلم:
❐ رأيت الليلة رجليــن أتيانـﮯ قالا: الذي رأيته يُشَقُّ شِدْقُــہ فَكَذَّابٌ يكذب بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عنه حتى تبلــغ الآفاق فَيُصْنَــ؏ُ به إلى يوم القيامة .
رواه البخاري
قال ابن بطال رحمـہ الله:
❐ وأخبــر عليـہ السلام فـﮯ حديث سمرة بعقوبة الكاذب الذى كذبه الآفاق أنه يشق شدقــہ فـﮯ النار إلى يوم القيامة، فعوقب فـﮯ موضــ؏ المعصية وهو فمه الذى كذب به.
▣ المصـــدر :
شرح صحيح البخارى لابن بطال (٩/٢٨١)
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عن سمـــرة بن جندب رضـﮯ الله عنه قال: قال النبـﮯ صلى الله عليه وسلم:
❐ رأيت الليلة رجليــن أتيانـﮯ قالا: الذي رأيته يُشَقُّ شِدْقُــہ فَكَذَّابٌ يكذب بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عنه حتى تبلــغ الآفاق فَيُصْنَــ؏ُ به إلى يوم القيامة .
رواه البخاري
قال ابن بطال رحمـہ الله:
❐ وأخبــر عليـہ السلام فـﮯ حديث سمرة بعقوبة الكاذب الذى كذبه الآفاق أنه يشق شدقــہ فـﮯ النار إلى يوم القيامة، فعوقب فـﮯ موضــ؏ المعصية وهو فمه الذى كذب به.
▣ المصـــدر :
شرح صحيح البخارى لابن بطال (٩/٢٨١)
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