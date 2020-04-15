➠ عقوبـــة الكـــذب ➠ عقوبـــة الكـــذب

عن سمـــرة بن جندب رضـﮯ الله عنه قال: قال النبـﮯ صلى الله عليه وسلم: عن سمـــرة بن جندب رضـﮯ الله عنه قال: قال النبـﮯ صلى الله عليه وسلم:

❐ رأيت الليلة رجليــن أتيانـﮯ قالا: الذي رأيته يُشَقُّ شِدْقُــہ فَكَذَّابٌ يكذب بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عنه حتى تبلــغ الآفاق فَيُصْنَــ؏ُ به إلى يوم القيامة .

رواه البخاري

قال ابن بطال رحمـہ الله: قال ابن بطال رحمـہ الله:

❐ وأخبــر عليـہ السلام فـﮯ حديث سمرة بعقوبة الكاذب الذى كذبه الآفاق أنه يشق شدقــہ فـﮯ النار إلى يوم القيامة، فعوقب فـﮯ موضــ؏ المعصية وهو فمه الذى كذب به.ـ •┈┈•◈◉❒❒◉◈•┈┈•​