عقوبـــة الكـــذب

Ma$Ter

Ma$Ter

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🎋➠ عقوبـــة الكـــذب

📌 عن سمـــرة بن جندب رضـﮯ الله عنه قال: قال النبـﮯ صلى الله عليه وسلم:

❐ رأيت الليلة رجليــن أتيانـﮯ قالا: الذي رأيته يُشَقُّ شِدْقُــہ فَكَذَّابٌ يكذب بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عنه حتى تبلــغ الآفاق فَيُصْنَــ؏ُ به إلى يوم القيامة .

📔📓 رواه البخاري

📌 قال ابن بطال رحمـہ الله:

❐ وأخبــر عليـہ السلام فـﮯ حديث سمرة بعقوبة الكاذب الذى كذبه الآفاق أنه يشق شدقــہ فـﮯ النار إلى يوم القيامة، فعوقب فـﮯ موضــ؏ المعصية وهو فمه الذى كذب به.


▣ المصـــدر :
📓📔 شرح صحيح البخارى لابن بطال (٩/٢٨١)

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