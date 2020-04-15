تحلية الفراز من مطبخنا •~•

أشــواق 19

أشــواق 19

:: عضو شرفي::
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
السلام عليكم..
ان شاء الله تكونو بخير 💙



الطبقة الاولى : 12 حبة قاطو ارحيهم مع مغرفة كبيرة زبدة و وزعيهم
الطبقة الثانية : كاس ونص حليب + مغرفة ونص نشا + مغرفة فانيلا+ مغرفة سكر حطيهم نحركوهم بارد في بارد ثم نحطوهم على النار حتى يعقدو
الطبقة الثالثة: دىت جولي تاع لفراز حطيت في صحن حبات فراز ودرت عليهم القارص خليتهم 15دقيقة وبعد العصير لي نتحصل عليه نديرلو مغرفة صغيرة نشا ونحطو على النار..
في الطبقة الاخيرة نديرو لفرااز 😍

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هذي هيا الكريمة لي تحصلت عليها


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