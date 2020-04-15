تحلية الفراز من مطبخنا •~•

السلام عليكم..ان شاء الله تكونو بخيرالطبقة الاولى : 12 حبة قاطو ارحيهم مع مغرفة كبيرة زبدة و وزعيهمالطبقة الثانية : كاس ونص حليب + مغرفة ونص نشا + مغرفة فانيلا+ مغرفة سكر حطيهم نحركوهم بارد في بارد ثم نحطوهم على النار حتى يعقدوالطبقة الثالثة: دىت جولي تاع لفراز حطيت في صحن حبات فراز ودرت عليهم القارص خليتهم 15دقيقة وبعد العصير لي نتحصل عليه نديرلو مغرفة صغيرة نشا ونحطو على النار..في الطبقة الاخيرة نديرو لفراازهذي هيا الكريمة لي تحصلت عليها