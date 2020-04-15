العمل "ليل نهار" لإنتاج الكمامات بدول العالم لمواجهة كورونا

تكثف الكثير من الدول إنتاجها من أقنعة الوجه "الكمامات"، للمساعدة في منع تفشى فيروس كورونا بين سكان الدول ، بعد أن تجاوزت الأعداد الـ 2مليون إصابة بالفيروس على مستوى العالم، منذ ظهور أوةل حالة إصابة به في أواخر شهر ديسمبر الماضى.





وأوضح مسؤولون وخبراء في منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص المتعافين من مرض "كوفيد- 19" قد لا يكون لديهم الأجسام المضادة لمحاربة المرض في حال إصابتهم به مرة أخرى.





وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان: "فيما يتعلق بالشفاء من مرض كوفيد-19 ومن ثم الإصابة مرة أخرى، أعتقد أنه ليس لدينا الإجابات عن ذلك، فهذا أمر غير معروف بعد".





وفي نفس السياق، نقل موقع قناة "سي إن بي سي" الأميركية عن ماريا فان كيرخوف، الخبيرة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية قولها إن دراسة أولية للمرضى في شنجهاى وجدت أن بعض المرضى "ليس لديهم استجابة مضادة للأجسام المضادة يمكن اكتشافها".