& جــمــــــــال الــقــــطــط & سبحان الله &

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,240
النقاط
71
الجنس
ذكر
تحية طيبة
...

هذا الموضوع يهتم بجمال القطط ..
عيونها / أشكالها / أحجامها / مختلف فصائلها ..
كنت قد جمعتها سنة 2016 ..
وبدا لي أن أدرجها هنا اليوم وأرجو أن تنال إعجابكم..
....
في المداخلة التالية سأبدأ بإدراج صور عيون القطط كمرحلة أولى ..
ونسأل التوفيق لإتمام الموضوع

تحياتي / :cool:
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,240
النقاط
71
الجنس
ذكر
هذه زخّة أولى من الصور .. / فاستمتعوا ..
[ جمال العيون - الصورة 01 ]




[ جمال العيون - الصورة 02 ]



[ جمال العيون - الصورة 03 ]



[ جمال العيون - الصورة 04 ]



[ جمال العيون - الصورة 05 ]




[ جمال العيون - الصورة 06 ]



[ جمال العيون - الصورة 07 ]



[ جمال العيون - الصورة 08 ]



[ جمال العيون - الصورة 09 ]



[ جمال العيون - الصورة 10 ]




[ جمال العيون - الصورة 11 ]




[ جمال العيون - الصورة 12 ]




يتبع .. :unsure:;)
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,240
النقاط
71
الجنس
ذكر
الزخّة الثانية ...
[ جمال العيون - الصورة 13 ]


[ جمال العيون - الصورة 14 ]



[ جمال العيون - الصورة 15 ]



[ جمال العيون - الصورة 16 ]



[ جمال العيون - الصورة 17 ]



[ جمال العيون - الصورة 18 ]



[ جمال العيون - الصورة 19 ]



[ جمال العيون - الصورة 20 ]




[ جمال العيون - الصورة 21 ]




يتبع... /
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,240
النقاط
71
الجنس
ذكر
الزخّة الثالثة ...
[جمال العيون - الصورة 22 ]

[جمال العيون - الصورة 23]

[جمال العيون - الصورة 24]

[جمال العيون - الصورة 25]

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يتبع ... /​
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,240
النقاط
71
الجنس
ذكر
الزخّة الرابعة...

[ جمال العيون - الصورة 27 ]



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يتبع.../
 
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أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,240
النقاط
71
الجنس
ذكر
الزخّة الخامسة...

[ جمال العيون - الصورة 41]

[ جمال العيون - الصورة 42]

[ جمال العيون - الصورة 43]

يتبع.../
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,240
النقاط
71
الجنس
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الزخّة الأخيرة...

[ جمال العيون - الصورة 44 ]



[ جمال العيون - الصورة 45 ]



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انتهى /
ويتلوه جانب آخر من جوانب جمال القطط ..​
 
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