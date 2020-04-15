& جــمــــــــال الــقــــطــط & سبحان الله &

أمير جزائري حر
:: عضو مُتميز ::
تحية طيبة
...
هذا الموضوع يهتم بجمال القطط ..
عيونها / أشكالها / أحجامها / مختلف فصائلها ..
كنت قد جمعتها سنة 2016 ..
وبدا لي أن أدرجها هنا اليوم وأرجو أن تنال إعجابكم..
....
في المداخلة التالية سأبدأ بإدراج صور عيون القطط كمرحلة أولى ..
ونسأل التوفيق لإتمام الموضوع
تحياتي /
...
هذا الموضوع يهتم بجمال القطط ..
عيونها / أشكالها / أحجامها / مختلف فصائلها ..
كنت قد جمعتها سنة 2016 ..
وبدا لي أن أدرجها هنا اليوم وأرجو أن تنال إعجابكم..
....
في المداخلة التالية سأبدأ بإدراج صور عيون القطط كمرحلة أولى ..
ونسأل التوفيق لإتمام الموضوع
تحياتي /