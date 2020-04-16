شد دارك 03

طول الفترة التي اقضيها مع الزوجة والاولاد، في المساحة المحدودة لمنزلنا جعلني انتقل من الكل الى الاجزاء، ومن العام الى التفاصيل، تفاصيل وجوههم وحركاتهم وضحكاتهم، ومنها اجدد فهمي لحياتي الاسرية، ولعلاقاتي، لقد فتحت حوارات معمقة مع نفسي ومع زوجتي واولادي، ومنحني الوقت الكافي معهم فرصة لتعميق دوري كزوج و كأب. كصديق لأولادي.

يحاول الشيطان احيانا، التسلل الى صدري عبر بوابة الملل والقلق و (فطة الروح) ليشوه قناعاتي ويفسد متعتي...لكنني استعين بذكر الله والدعاء لأهلي ووطني عقب كل صلاة. والاتصال بأمي كل صباح.

مخ الهدرة: مع الراحة، وقلة الحركة نحن بحاجة الى جرعات كبيرة من الايمان والالتزام