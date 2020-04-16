المُتكأ العاطفي

حين يمضي الزوج شهرا كاملا في حقول النفط أو الغاز ويعود ليقضي عطلته الدورية، فهو بحاجة ماسة أن يتخذ من قلب زوجته متكأ، فتهيأ له سبل الراحة وتشحن باهتمامها، وكلماتها الرقيقة بطارية الطاقة النفسية، ليعود بعدها أكثر عزما وعطاء.

و حين تعود الزوجة هي الأخرى من العمل كل مساء فهي تستحق أن تلقى من زوجها وجبة عاطفية تغذي قلبها المُتلهف للشكر والثناء، لتنطلق في وردية جديدة عنوان: المطبخ و كل ما في اليبت من خدمة ورعاية للأبناء...

فأنا أعتقد أيها الأصدقاء أننا بصدق المحبة، وبالتضحية من آجل شريكنا في الحياة، نتمكن من الانتصار على التحديات ونقتل وساوس الشيطان التي عادة ما يُمررها عبر آهات التعب وظروف الحياة