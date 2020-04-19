ألبرتو"خوسيه " أفقر رئيس في العالم

البشير البشير

البشير البشير

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الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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يعتبر الرئيس الأوروغواي ألبرتو"خوسيه " أفقر رئيس في العالم
2010 إلى 2015 ، بسبب أسلوب حياته البسيط والتقشّفي وتبرّعه بقرابة 90% من راتبه الشهري (12 ألف دولار)
للجمعيات الخيرية والشركات الناشئة.
يملك خوسيه سيارة فولكس فاجن صنعت عام 1987، ويقيم في مزرعة في منزل زوجته لوسيا توبولانسكي (وهو عضو
في مجلس الشيوخ وتتبرع بجزء كبير من راتبها لتحفيز الشباب والمشاركة في المشاريع الخيرية).الرئيس خوسيه لا ينتفع
بالحراسة المشدّدة كبقية رؤساء العالم، وفي عام 2014 عرض خوسيه للمصالح الاجتماعية في حكومته في فصل الشتاء
فتح أبواب قصره الرئاسي للأشخاص المشردين في حال عدم اكتفاء مراكز إيواء المشردين في العاصمة.

عام 2010، كانت كل أملاك الرئيس
الأوروغواي تقابل حوالي 1800 دولار أمريكي.

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في أمان الله
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