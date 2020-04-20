شد دارك 04 :

- فوت اغسل يديك اولا ..

- خلي القضية قدام الباب حتى نمسحها..

- غرغر بماء .

هو نوع من التشدد في اجراءات الوقاية التي اخضع لها من طرف ابنتي عند عودتي الى المنزل. وقد بدأت التعود عليها، وهي سلوكات لو قام بها الواحد منا قبل ظهور هذا الوباء لصنف في فئة غير أسوياء.ان الظرف الذي نمر به يجعلنا نفعل هذا، واكثر، وعلينا الا نمتعض ولا نتأفف من التقيد بهكذا سلوكات..كما يجب ان يكون التزامنا اكثر خارج البيت حين نخرج للعمل او لقضاء بعض الحاجات الضرورية، لأن ما نشاهده من سلوكات في الاسواق و بعض محلات المواد الغدائية لا يمت بأي صلة للوقاية من الوباء. وكأن كرورنا فلم كوميدي او أننا غير معنيين.

مخ الهدرة : مايكفيش تشد دارك ..كي تخرج للضرورة دير حسابك .