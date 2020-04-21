السلام عليكم،

نتمنى تكونوا كامل بخير ورمضان مبارك.

دخلت مجال العمل الحر منذ سنة وبضع شهور، وتخصصي كان بالدرجة الأولى الترجمة لأني متخصص فيها، كنت في الأول متخبط بين مشتري وآخر والحمد لله اليوم أعمل عامل يومي بأجرة شهرية مع شركة سعودية وبدخل الحمد لله عليه.

الأمر الذي أريده هو استثمار جزء من الأموال التي أجنيها خير من ناكلها أو تضيع في أمور تافهة مع أني الحمد لله ما ندخن ما نشم ما والوا.

أريد آراء وتجارب لأشخاص في المجال يعرفوا ينصحوني وين نقدر نستثمر في الأنترنت، أي شيء مهم حلال بعيدا عن الفوركس والرهانات.

أتمنى نقلى اجابات وافية كافية

شكرا