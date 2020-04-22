شرح طريقة عمل انترو احترافي لليوتوب للمبتدئين

lssamir
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هذا الشرح خصيصا للمبتدئين في مجال التصميم و الموشن جرافيك
احببت فيه ان اشارككم كل خطوات اللازمة لعمل انتروا احترافي لقاناتك على اليوتوب
بداية من احضار الصور الى التعديل عليها بالاليستريتور و الافتر افيكت لتكون النتيجة في الاخير انترو احترافي بسيط
وسهل للغاية خاصة المبتدئين.
فاذا كنت تطمح للتعلم المزيد عن الموشن جرافيك فهذه الدورة مناسبة لك انصحك بمشاهدتها والتعلم منها لكي تصبح في النهاية قادرا على عمل انترو لقناتك بكل سهولة
كما انه كل الملفات المستعملة ستجدونها مرفقة في الدورة
اتمنى ان تعم الفائدة على الجميع
رابط الدورة من هنا
او
اي استفسار انا موجود فنحن نبذل قصارى جهدنا لاثراء المحتوى العربي
دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هذا الشرح خصيصا للمبتدئين في مجال التصميم و الموشن جرافيك
احببت فيه ان اشارككم كل خطوات اللازمة لعمل انتروا احترافي لقاناتك على اليوتوب
بداية من احضار الصور الى التعديل عليها بالاليستريتور و الافتر افيكت لتكون النتيجة في الاخير انترو احترافي بسيط
وسهل للغاية خاصة المبتدئين.
فاذا كنت تطمح للتعلم المزيد عن الموشن جرافيك فهذه الدورة مناسبة لك انصحك بمشاهدتها والتعلم منها لكي تصبح في النهاية قادرا على عمل انترو لقناتك بكل سهولة
كما انه كل الملفات المستعملة ستجدونها مرفقة في الدورة
اتمنى ان تعم الفائدة على الجميع
رابط الدورة من هنا
او
اي استفسار انا موجود فنحن نبذل قصارى جهدنا لاثراء المحتوى العربي
دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته