الدليل الوقائي الرسمي للتجربة الصينية في مكافحة كورونا

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، بعنوان «الدليل العام للوقاية من فيروس كورونا المستجد»، أو خلاصة التجربة الصينية في مكافحة كورونا والوقاية منه، ويتميز هذا الدليل بأمرين: المضمون، والأهمية.من ناحية المضمون، يقدم الدليل تعريفًا عن فيروسات كورونا وفيروس كورونا المستجد، ويشرح طرق العدوى، وأعراض الإصابة، ثم يتطرق إلى تعريف "المخالطين"، وهي الجزئية الأهم التي لم تغطيها أي وثيقة أو منشور سابق، وهم كل من خالط المصابين بالفيروس، ومدى ضرورة وضعهم تحت الحجر الصحي، ويشرح لنا الدليل كيفية إقامة عزل صحي منزلي بطريقة صحيحة وفعالة تحقق أهدافها، ويوضح كيف نتعامل إذا ظهرت الأعراض على أحد أفراد الأسرة. ومتى نحتاج لاستشارة الطبيب.ومن ناحية الأهمية، فهذا الدليل يعد وثيقة صادرة عن دار نشر تابعة لوزارة الإعلام الصينية للتوعية بخطر فيروس كورونا المستجد، ومن تحرير مكتب مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للجنة الصحة العامة الوطنية الصينية، والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ونشرته دار نشر الشعب الطبية بالتعاون مع دار انتركونتننتال الصينية وبيت الحكمة، وهو خلاصة التجربة الصينية في مكافحة كورونا وترجم إلى عشر لغات تقريبا حتى الآن وقامت بعض وزارات الصحة والمؤسسات في بعض الدول بطباعته وتوزيعه للتعريف بالوقاية من الوباء.التحميل