فعاليات المنتدى فى شهر رمضان المبارك

هل اثرت كورونا على المنتدى

تعودنا كل عام فى شهر رمضان

ان يكون المنتدى شعلة من النشاط فى المسابقات والا نشطة الا خرى

العام هذا خالى تماما من كلش حتى التهنئة بالشهر الكريم ما شفتها فى المنتدى

ياليت الا دارة والمراقبين والمشرفين يعودون الى سابق عهدهم

منتظرين ؟؟؟