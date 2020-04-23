فعاليات المنتدى فى شهر رمضان المبارك

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,042
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
هل اثرت كورونا على المنتدى
تعودنا كل عام فى شهر رمضان
ان يكون المنتدى شعلة من النشاط فى المسابقات والا نشطة الا خرى
العام هذا خالى تماما من كلش حتى التهنئة بالشهر الكريم ما شفتها فى المنتدى
ياليت الا دارة والمراقبين والمشرفين يعودون الى سابق عهدهم
منتظرين ؟؟؟
 
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