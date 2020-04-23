السلام عليكم،

رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير

معكم الأخ عماد، عامل حر وطالب دكتوراه طور ثالث.

أريد مساعدة بخصوص أفضل استثمار على مستوى الانترنت، حيث أني عامل حر بدخل شهري مع شركة، وأريد أفضل الخيارات لاستثمار بعض من المال في تقويم نفسي الى الأفضل.

صراحة الخيارات كثيرة، لكن أريد الأنجع وطويلة الأمد.أتمنى ايجاد اجابة شافية من خبيري العمل على الانترنت.