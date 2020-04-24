

& رمــضـــان قد جـــانــــا &

...



رَمَضَـانُ قَـدْ جَـانَـا..

أَعظِمْ بِهِ شهْـرَا..

يَمْـحُـو خَطَايَـانــا..

فَاكْسَبْ بِهِ ذُخْرَا..

وَقُمْ مِنَ اللّيْلِ..

لاَ تَغْدُ وَسْنَانَا..

أَكْثِرْ مِنَ الشُّكْرِ..

دَاوِمْ عَلَى الأذكارِ..

رَتِّلْ فِيهِ قُرآنَــا..

عَلَيْكَ بِالصَّدَقَاتِ..

لا تَبْخَلْ...

كَذَا حَبِـيـبُ اللهِ وَصَّـانــا..

وَجُـدْ بِـمَـا تَـقْـدِرْ..

بِأَجِرِ مَنْ أَفْطَرْ..

يَجْزِيكَ مَوْلانَـا..

وَيُضْـعِـفُ الحَـسَـنَــاتِ أَضْـعــافــاً..

مَـنّـاً وَشُـكـرَانَــا..

…

رَمَضَـانُ قَـدْ جَـانَـا..

نَـفـحَـاتُـهُ هَـبَّـتْ..

مِنَ الجِـنَـانِ تَـغْـشَـانَـا..

رَحَـمَـاتُـهُ حَـقَّـتْ..

للصّـائِـمِـيـنَ إِنْ هُمُو..

صــامُـوهُ واحْـتَـسَـبُوا..

للهِ إِيـمَـانَـا..

وَكَـانَ وَعْـدُ اللهِ غُـفْـرانَـا..

عَـتـقُ الرِّقَـابِ بَـعْـدَ مَا وَجَـبَـتْ...

خَيْـرُ الجَـوَائِـزِ..

مِنْـهُ إِحْـسَـانَـا..



../

​

النفعيلة: مُتَفَاعِلُنْ /بحر الكامل.