مسابقة: شيف اللمة الجزائرية

سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,331
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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رمضان مبارك علينا وعليكم
نسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية وأن يجعلنا ممن ستعتق رقابهم من النار
كما عودناكم وفي كل رمضان يهل علينا
نقدم لكم مسابقة شيقة وظريفة
سآئلين المولى أن تعجبكم وأن تروقكم

مسابقتنا لهذا العام بعنوان

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شيف اللمة سيأخذنا معه ويتجول بنا بين الأطباق الرئيسية والحلوى وينتهي بالسلطات

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1- ستقوم\سيقوم كل مشارك\ـة بمشاركتنا 3 أطباق مختلفة
طبق رئيسي + سلطة +حلوى
2- شرح الوصفة بطريقة سلسة ومرتبة
3- التصوير الواضح مهم جداً ويكفي أن تشاركونا صورة للمكونات وصورتين إحداهما للشكل النهائي
وأخرى أثناء التحضير
4- وضع حقوق المنتدى أو أسم المشترك\ـة على الصور
5- فتح المشاركة بعنوان [ مشاركتي في مسابقة شيف اللمة طبق .. ]

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نبدأ بإستقبال مشاركاتكم من اليوم وحتى التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك
وسيتم إنتقاء 5 مشاركين ثم ستكون هناك قرعة لتحديد الفائز بالمرتبة الأولى والثانية


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في إنتظار تفاعلكم الطيب مع المسابقة
أي إستفسار يخص المسابقة فمشرفات قسم الطبخ موجودات جزاهن الله خيراً

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