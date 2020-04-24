إذاعة اللمة الجزائرية

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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أهلاً بكم جميعاً ورمضان مبارك علينا وعليكم وأسعد الله قلوبكم بكل خير
أسأل الله أن يجعلنا من الصائمين القائمين ومن عتقائه من النار آمين

نفتتح معكم إذاعة اللمة الجزائرية
والتي ستكون موجودة بإذن الله حتى بعد رمضان إن وجدنا التفاعل المطلوب
مدة كل فقرة هي عشرون دقيقة

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نلتقيكم كل يوم بإذن الله ما بين الساعة الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً
وسيكون هناك فقرات مميزة

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سنبدأ بأخبار اللمة المحلية وسنتناول أخبار أعضاء اللمة الجزائرية وكل ما يخص اللمة
وننتهي بإرسال الرسائل منها الشكر والإمتنان ومنها التهنئة إلى آخرها من رسائل التواصل

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سنشارككم ببعض الأناشيد الجميلة الخالية من الإيقاع والموسيقى
وهذه الفقرة ستكون أحياناً ما يطلبه اللماويين واللماويات


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هذه الفقرة ستكون فقرة ترفيه وسيكون فيها مشاركات الاعضاء لمواقف طريفة
ومواقف مضحكة خلال رمضان وغيره

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هذه الفقرة ستكون لمشاهدة ما ألتقطته عدسات اللماويين واللماويات
من إلتقاطات جميلة واضحة

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سيكون معكم الأخ @sami44 ليطرح عليكم أحد ألغازه المميزة
ولن نثقل عليكم فإنه سيتسنى لكم التفكير ان كان اللغز صعباً مدة 24 ساعة

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بهذه الفقرة المميزة والجميلة سنشاهد سوياً فيديو قصير فيه موعظة
ونصيحة وعلم شرعي بإذن الله سائلين المولى سبحانه الإخلاص

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هذه الفقرة المميزة سنتناول فيها وصفة قصيرة بسيطة نطرحها عليكم
وربما نتشارك بعض الأطباق التقليدية منها والعصرية

وفي نهاية فقرات إذاعتنا سنودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد


المذيعين:
@الامين محمد
@السلطانة
@sami44
@سكون الفجر




 
Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,305
النقاط
2,901
السلام عليكم
شكرا لكم على هذو المجهودات
ان شاء الله نكونو معاكم ونساعدوكم بلي قدرنا من المواضيع
اسعد الله اوقاتكم 😍
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,345
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب لم يرحمه أحد
الجنس
أنثى
سلام عليكم
رمضان مبارك
موضوع جميل اتمنی لكم التوفيق والسداد وإن سنحت لي الفرصة طبعا ساأشارك
وصحا فطوركم مسبقا
 
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