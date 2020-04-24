أهلاً بكم جميعاً ورمضان مبارك علينا وعليكم وأسعد الله قلوبكم بكل خير

أسأل الله أن يجعلنا من الصائمين القائمين ومن عتقائه من النار آمين

نفتتح معكم إذاعة اللمة الجزائرية

والتي ستكون موجودة بإذن الله حتى بعد رمضان إن وجدنا التفاعل المطلوب

مدة كل فقرة هي عشرون دقيقة

نلتقيكم كل يوم بإذن الله ما بين الساعة الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً

وسيكون هناك فقرات مميزة

سنبدأ بأخبار اللمة المحلية وسنتناول أخبار أعضاء اللمة الجزائرية وكل ما يخص اللمة

وننتهي بإرسال الرسائل منها الشكر والإمتنان ومنها التهنئة إلى آخرها من رسائل التواصل

سنشارككم ببعض الأناشيد الجميلة الخالية من الإيقاع والموسيقى

وهذه الفقرة ستكون أحياناً ما يطلبه اللماويين واللماويات

هذه الفقرة ستكون فقرة ترفيه وسيكون فيها مشاركات الاعضاء لمواقف طريفة

ومواقف مضحكة خلال رمضان وغيره

هذه الفقرة ستكون لمشاهدة ما ألتقطته عدسات اللماويين واللماويات

من إلتقاطات جميلة واضحة

سيكون معكم الأخ @sami44 ليطرح عليكم أحد ألغازه المميزة

ولن نثقل عليكم فإنه سيتسنى لكم التفكير ان كان اللغز صعباً مدة 24 ساعة

بهذه الفقرة المميزة والجميلة سنشاهد سوياً فيديو قصير فيه موعظة

ونصيحة وعلم شرعي بإذن الله سائلين المولى سبحانه الإخلاص

هذه الفقرة المميزة سنتناول فيها وصفة قصيرة بسيطة نطرحها عليكم

وربما نتشارك بعض الأطباق التقليدية منها والعصرية

وفي نهاية فقرات إذاعتنا سنودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد

المذيعين: