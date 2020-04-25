من أفخم المأكولات المحقورة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم



صح فطوركم خاوتي

بدون مقدمات ليوم راني زعفان وغاضتني عمري كيف لا وانا شفت حاجة قاستني في قلبي

تيماجينيو جيت نعاون يما في الكوزينة مع هذي لعشية

قالتلي روح للبيفي جيبلي وحد الساشي

انا على نيتي رايح جبتلها الساشي تاع لعدس

شافت فيا بوجه شاحب وقالت

رجعو لبلاصتو ريح ما تجياح بعدا جيبلي لعدس في رمضان



شفت فيه وشاف فيا

دمعت عينيه ودمعت عينيا



واش زعما فيها لعدس في رمضان ياك كيما هو كيما الشربة

ايماجيني زعما لعدس من المأكولات تاع ليريش يعني لمرفهين

زعما كنا راح نطيحو من شانو هكذا

انا مافهمتش كيلو عدس يسوى 18 نالف وكيلو بطاطة الفين وخمسمية



بصح كي تروح لريسطورا طبق تاع فريت يدير 15 نالف

وطبسي عدس بكل مكوناتو يدير خمسالاف ويزيد مول الريسطورا يعيطلك من بعيد يا لي دا طبسي عدس الى ماشبعتش نزيدلك

( يزيد عليها هذا باين يحب يفضحك )



وزيد نشفى في الريسطو تاع الجامعة

لعدس كانو مقدسينو بزاف يامحاينك تلقاهم في الطبق هذاك تاع لحديد اي ماكلة يمدلك غير شويا فيه

غير لعدس ياجدك يعمر الغراف هذاك مليح مليح ويقبلو في الطبق

بصح تلقى زوج حبيبات عدس يعومو في الماء وثلث رونديلات زرودية قد ميادورو تاع المجاهد هذوك كي شغل تسد بيهم الجوع



واش فيها زعما لوكان جا من أفخم المأكولات ويطبخوه في أعرق المطاعم العالمية

ايماجيني زعما تدخل لدار وتقوللها لمرتك ليوم نقلشك وجدي روحك

ليوم نروحو نضربو فيها عدس

ممبعد مرتك تموت بالفرحة



اووو تخي مينيو ... تخي جونتي





جورني اينينونيبل وممبعد تروحو يحطولكم الطبق هذاك تاع لعدس مرتك تجبد التيليفون وتصورو تحطو في الانستغرام وتكتب تحتوجورني اينينونيبل



ايه هذا هو لعدس المحڨور مع انو معمر فيتامينات وهوربولريدرات

قادر تكولي بيه دالة في كرشك ونورمال