السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,852
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم
حالتي هذه الايام ههههه اذا ملقيتونيش في اللمة فتاكدوا اني مع هذا الفصعون الصغير
وحالة كل أم عندها طفل رضيع
ربي يكون في العون
ومن مهاراته انو يبكي وقت تحضير الافطار والكسرة واثناء اللحظة الحاسمة تاع الفطور ههههه
وبعدها ينام بعمق وينوض للسهرة من جديد
نبعثو ل @Skor m@k يريقلو هههه ولا ل @Hakan
يتفاهم معاه
صحا فطوركم وصحوركم
صحا فطوركم
حالتي هذه الايام ههههه اذا ملقيتونيش في اللمة فتاكدوا اني مع هذا الفصعون الصغير
وحالة كل أم عندها طفل رضيع
ربي يكون في العون
ومن مهاراته انو يبكي وقت تحضير الافطار والكسرة واثناء اللحظة الحاسمة تاع الفطور ههههه
وبعدها ينام بعمق وينوض للسهرة من جديد
نبعثو ل @Skor m@k يريقلو هههه ولا ل @Hakan
يتفاهم معاه
صحا فطوركم وصحوركم