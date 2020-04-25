حالتي هذه الايام

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,852
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا فطوركم

حالتي هذه الايام ههههه اذا ملقيتونيش في اللمة فتاكدوا اني مع هذا الفصعون الصغير
وحالة كل أم عندها طفل رضيع
ربي يكون في العون
ومن مهاراته انو يبكي وقت تحضير الافطار والكسرة واثناء اللحظة الحاسمة تاع الفطور ههههه
وبعدها ينام بعمق وينوض للسهرة من جديد

نبعثو ل @Skor m@k يريقلو هههه ولا ل @Hakan
يتفاهم معاه



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صحا فطوركم وصحوركم
 
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