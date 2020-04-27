رمضان مبارك🌙...عملي الفني لهذه المناسبة الفضيلة

Gül Bahar
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 مارس 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 1
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلامة عليكم ورحمة الله
اصدقائي في اللمة الجزائرية مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل
كل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم بألف خير وصحه وسعادة..اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.
نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء و الوباء
(( اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ ))
رسمتي بمناسبة شهر رمضان الفضيل
تحياتي
اصدقائي في اللمة الجزائرية مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل
كل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم بألف خير وصحه وسعادة..اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.
نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء و الوباء
(( اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ ))
رسمتي بمناسبة شهر رمضان الفضيل
تحياتي