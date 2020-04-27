رمضان مبارك🌙...عملي الفني لهذه المناسبة الفضيلة

Gül Bahar

Gül Bahar

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 مارس 2020
المشاركات
1
النقاط
1
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلامة عليكم ورحمة الله
اصدقائي في اللمة الجزائرية مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل 🌙
كل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم بألف خير وصحه وسعادة..اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.❤
نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء و الوباء
(( اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ ))

رسمتي بمناسبة شهر رمضان الفضيل😊👇

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تحياتي🌹
 
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