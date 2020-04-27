عقدة الأفاعي" (Commencements d'une vie

على فراش الموت، جلس الإقطاعي الهَرِم، المحامي المخضرم "لويس"، يكتب لزوجته "إيزا"، ومن ورائها ولداه وأحفاده، اعترافاته التي لم تجرِ على لسانه طيلة عقود زواجهما الأربعة، مُفرِدا لمشاعره الأمن التام لكي تخرج هذه المرة دونما قلق ودون أن يمنعها أي مانع آخر تُخفيه هذه الشخصية المُعقّدة.



نرى من خلال هذه الرواية دراسة نفسية تتناول مفاهيم قد تكون مستهلكة، لكنّها جاءت في صياغة مبتكرة، هادئة في تفاصيلها، شديدة الصخب فيما تُخلّفه من أسئلة. مفاهيم كعلاقة المال بصلة الرحم والولاء العائلي، مُحدثي النعمة ونظرتهم للمجتمع بعد الثراء، تفاوت وجهات النظر حول الحرص والإنفاق، البُغض الذي يُحيل المرء شيطانا، والرؤى المتناظرة بين مَن يملك ومَن يحتاج، تصورات عن المعنى الذي تستقيم به الحياة، وأفكار حول الحياة التي يفنيها الأخذ منها بقدر ما يُثريها تركها.



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