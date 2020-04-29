قرارات ملك مملكة قورغيستان ( عاجل )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم







قرّر ملك ملوك دولة قورغيستان الافريقية وهي دولة شرق أوسطية نامية تتكوّن من ثلاثة أودية زوج فايضين والثالث ناشف

وهي تتمتع بحيّز وافر من الديمقراطية البرلمانية الهوائية



قرّر زور ماخوف ملك الملوك عظيم الدولة تشكيل لجنة من كبار العقول السياسية والاقتصادية في الدولة وتكليفها بوضع خطة تنموية طموحة شاملة تنهض بالمملكة القورغيستانية وأوديتها على كافة الأصعدة

وتُحقق أهداف عميقة وهي صيانة الحريات العامة التي تضمّنها دستور المملكة الغورغيستانية



والتي تآكلت واعتراها الكثير من الغبار والانتقاص واعتداء الحكومات "غير المقصود"، وذلك عبر إعادة بناء البُنى التحتية للحريات الشخصية والعامة



وإعادة إنتاج نماذج "هاشستانية" وطنية جديدة تُحاكي نماذج "عالمية" من واقع الأقاليم الملتهبة المجاورة، وما يستتبع ذلك من إسناد مناصب متقدّمة لشخصيات معارضة كانت ولا تزال لا تُفكّر إلاّ بالنقد وتتبرع بين فينة وأخرى بتقديم نصائح التغيير وعرائض الشكوى لوزير الملك ..





محاصرة وتقليم براثن الفقر والجهل والمرض بين سكان الأودية الثلاثة ولا سيّما الأجزاء المحرومة منها، التي لا تزال توصف بأنها الأشدّ فقراً "جيوب فقر"،

ويحلو للكثير من المسؤولين أن يطلقوا عليها في خطاباتهم الموسمية و "الاستعراضية" المناطق الأقل حظّاً، كنوع من التخفيف واللباقة اللفظية،



وذلك ضمن مدة سريان الخطة عبر وسائل وأدوات تحفّز على ضخ أموال طائلة مكتنزة في خزائن الأثرياء وتوجيهها للاستثمار الآمن القادر على فتح آفاق واسعة لتوليد فرص عمل مناسبة لأبناء هذه

المناطق الذين سيتدفقون من غرف الولادة



وينضمون إلى طوابير الباحثين عن العمل بعد عقد ونصف من الآن

إضافة إلى تأميم التعليم العام والعالي ووقف سيطرة رأس المال على ناصية التعليم ووضع حدّ للانتهاكات الواقعة على حقوق المعلّم



الهاشستاني، وبناء مشافي عامّة حديثة تستوعب الزيادة السكانية الملفتة وأمواج اللجوء القهري والطوعي القادمة، إضافة إلى شق المزيد من الطرق الرئيسة والفرعية وبناء شبكة سكك حديدية بين الأقاليم والعاصمة لوقف موجات الهجرات العكسية من أطراف الأقاليم البعيد إلى العاصمة بحثاً عن الكلأ والماء..!

وفي الأخر ختم ملك الملوك خطابه بالتمني لكم رمضان مبارك

صح شريبتكم

وراهو يقوللكم لي فهم فهم

ولي مافهمش غير مايكسرش راسو

الى خطابات أخرى بحول الله

دمتم أوفياء لمملكتنا القورقوزية

هههه نسيتها كيفاه وعجزت نطلع نعاود نقراها هههه



سلام ​

​