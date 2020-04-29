إذاعة اللمة الجزائرية 6 رمضان 1441

بسم الله و الحمد لله ربي يتقبل منا و منكم الصيام و القيام و الدعاء
احبتنا نبدأ بالاخبار الجميلة كجمال و طيبة ارواحكم
أمس لمحنا مرور الأخت و الاستاذة العزيزة علينا جميعا
الأستاذة @أم منيــــــر
هذا الامر اسعدنا و جعلنا نطمئن عليها
نرجوا وجودها دائما معانا
و نرجوا الاطمئنان على كل اهلنا و احبابنا الغائبين عنا
ننوه ايضا الى ان رفيقتي في الإذاعة
اخيتي @سكون الفجر قد تعرضت لوعكة صحية تطلب منكم الدعاء
اختي سكون لا بأس طهور ان شاااء الله
ارتاحي بسرعة و إلا حجزنا طائرات عددها 10
و اللي هي اصلا ماعندها شغل و جيناك ضياف
و تورطتي بينا
يلا قومي بسرعة
هههههههه
أما هن اخبار اللمة فلازالت السلسلات الهادفة متواصلة
نستقبل اليوم ثاني ضيف من ضيوفنا الأكارم وضيفنا لهذه الليلة ولمدة ثلاثة أيام سيكون أخونا الكريم @Ma$Ter فأهلاً ومرحباً بكم أخي وأسعد الله أوقاتكم بكل خير سآئلين المولى عز وجل لك الخير والصحة رمضان مبارك وكل رمضان وأنتم إلى الله أقرب
www.4algeria.com
و الى اجواء فنون الطبخ من اخواتنا المبدعات
و الركن الممنوع في نهار رمضان ههههه