إذاعة اللمة الجزائرية 6 رمضان 1441

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,000
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بكم أحِبتنا الكِرام


يسعدنا لقاؤكم في هذه الساعة من النهار لنكون معكم
ونستمتع ونستفيد من فقرات اذاعتنا
ولنبدأ مع اولى فقراتنا
آيات بينات من الذكر الحكيم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,000
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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بسم الله و الحمد لله
ربي يتقبل منا و منكم الصيام و القيام و الدعاء

احبتنا نبدأ بالاخبار الجميلة كجمال و طيبة ارواحكم
أمس لمحنا مرور الأخت و الاستاذة العزيزة علينا جميعا
الأستاذة @أم منيــــــر
هذا الامر اسعدنا و جعلنا نطمئن عليها
نرجوا وجودها دائما معانا
و نرجوا الاطمئنان على كل اهلنا و احبابنا الغائبين عنا

ننوه ايضا الى ان رفيقتي في الإذاعة
اخيتي @سكون الفجر قد تعرضت لوعكة صحية تطلب منكم الدعاء
اختي سكون لا بأس طهور ان شاااء الله
ارتاحي بسرعة و إلا حجزنا طائرات عددها 10
و اللي هي اصلا ماعندها شغل و جيناك ضياف
و تورطتي بينا
يلا قومي بسرعة
هههههههه

أما هن اخبار اللمة فلازالت السلسلات الهادفة متواصلة
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سلسلة درر رمضانية ـ الدرة الخامسة ـ

www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

دروس من مدرسة رمضان ـ الدرس الثالث

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طبعا اجواء التنافس لازالت مستمرة
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أسئلة المسابقة الثقافية اليومية

أسئلة المسابقة الثقافية اليومية توضع هنا يوميا الرجاء مراجعة الموضوع والاجابة عن الاسئلة في صندوق الاجوبة في موضوعكم المخصص لها بالتوفيق للجميع @الامين محمد @السلطانة
www.4algeria.com www.4algeria.com

حيث نذكركم بوضع الاجوبة عن المسابقة بفتح موضوع في
www.4algeria.com

صندوق الاجوبة

هذا الصندوق تضع فيه مشاركاتك في المسابقات الرمضانية
www.4algeria.com www.4algeria.com

طبعا ركن سهرة مع ضيف و احلى جلسة و سهرة مع
الاخ العزيز علينا جميعا
www.4algeria.com

إستضافة Ma$Ter ضيف لمّاوي في رمضان

نستقبل اليوم ثاني ضيف من ضيوفنا الأكارم وضيفنا لهذه الليلة ولمدة ثلاثة أيام سيكون أخونا الكريم @Ma$Ter فأهلاً ومرحباً بكم أخي وأسعد الله أوقاتكم بكل خير سآئلين المولى عز وجل لك الخير والصحة رمضان مبارك وكل رمضان وأنتم إلى الله أقرب
www.4algeria.com www.4algeria.com

و الى اجواء فنون الطبخ من اخواتنا المبدعات
و الركن الممنوع في نهار رمضان ههههه
www.4algeria.com

صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)

هنا مـطبخك سيدتـي أبـدعي على مـائدة رمـضـان وكـوني مميـزة.
www.4algeria.com www.4algeria.com

دون نسيان اجواء المزاح و الابتسامات في
www.4algeria.com

ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)

تطرح فيه المواضيع الطريفة الرمضانية و ما اكثرها الطرائف التي تحدث في رمضان ...
www.4algeria.com www.4algeria.com
 
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,000
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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موعظة قصيرة
لكنها عظيمة للشيخ بن عثيمين رحمه الله

في الختام نطلب منكم المرور
على المواضيع و تقديم الاضافة اللازمة
فلدينا ضيوف غير مسجلين يمرون عليها
بارك الله فيكم

داعين الله عن يرفع عنا هذا الوباء
فقلوبنا مشتاقة الى المساجد

و السلام عليكم ورحمة الله
 
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