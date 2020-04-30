توزيع التبرّعات بطريقة ذكيّة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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قام الفنان الهندي عامر خان بعمل ذكي من أجل توزيع تبرّعات مالية في

شهر رمضان الحالي على الفقراء والمحتاجين، مع ضمان وصول التبرّعات لمن يستحقّها.

فبعد إعلانه عن التبرع بكيلو دقيق، ولم يحضر لأخذ المساعدات إلّا المحتاجين لها.

وحين استعمالهم للطحين، وجدوا في داخلها مبلغ 15 ألف روبية كان قد خبأها مسبقا

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