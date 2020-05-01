خيرات بلادي" الأناناس والموز"

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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درّسونا أنّها أرض صحراوية جرداء
فردّت بالأناناس
خيرات بلادي من تمنراست 💓🇩🇿☝
بعد تجربة الأناناس في تمنراست 👍
صحراء الجزائر(وادي سوف) تردّ بالموز 💓🇩🇿☝

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في أمان الله
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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12,040
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ماااشاااء الله تباارك الله
والله عندي أمل ان القادم افضل و اجمل

شكرا اخي الاستاذ بشير
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,725
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
ماااشاااء الله تباارك الله
والله عندي أمل ان القادم افضل و اجمل

شكرا اخي الاستاذ بشير
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بارك الله فيك ونوّرتنا دائما بإطلالتك الطيّبة والحسنة اخي الغالي
مشكور
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,991
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمن ربي يكتر الخير ان شاء الله
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,725
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال اميرة المدائن:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمن ربي يكتر الخير ان شاء الله
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك
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الله يبارك فيك على كلماتك الطيّبة والعطرة
احسنت
 
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