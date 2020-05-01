خيرات بلادي" الأناناس والموز"

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 2,725
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
***************************
*************************
*******
درّسونا أنّها أرض صحراوية جرداء
فردّت بالأناناس
خيرات بلادي من تمنراست
بعد تجربة الأناناس في تمنراست
صحراء الجزائر(وادي سوف) تردّ بالموز
**********************************************
********
في أمان الله
***************************
*************************
*******
درّسونا أنّها أرض صحراوية جرداء
فردّت بالأناناس
خيرات بلادي من تمنراست
بعد تجربة الأناناس في تمنراست
صحراء الجزائر(وادي سوف) تردّ بالموز
**********************************************
********
في أمان الله