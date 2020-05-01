النسا كامل بهلولات خصوصا في رمضان و هاكم الدليل

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
المهم ما تتقلقوش خياتي و قراو الموضوع
و راح تتأكدو من كلامي

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واحد النهار ركبت في البيس
و صدفة ركبت حد شابة
ماهيش شابة شابة يعني شوي شوي ههههه
هاذي باش المدام ما تسوسش

ركب قدامنا شيخ كبير و معاه ولدو شاب
كانوا يتحاكاو مع بعض
باين بلي الولد كان يشكي للوالد تاعه
و فهمنا ان الولد كان يشكي من مرته
شوفو الحكمة تاع الناس الكبار

قاله يا ولدي اديها من عندي راني شايب
راه عندي 40 سنة زواج من مامامك
لقيت احسن حل معاها هو
نقول ليها حاضر على كل حاجة تقولها
نقول حاضر و نعمل اللي في راسي
تعرف علاه
لأنهن كامل بهاالل
منبعد تفكر بلي رانا نسمعوا فيه
و شاف الشابة تخزر فيه خزرة مزيرة ههههه
كمل كلامه وقال يا ولدي النسا كامل بهالل
غي هاذي اللي راها ورانا ماهيش بهلولة و باين عااقلة
و اتلفت ليها و ابتسم
فابتسمت تلك الشابة و حطت عينيها في لرض من الحشمة
قاله شفت يا ولدي قلت ليك كامل بهالل
هاني بكلمة حليت المشكلة
ههههههههه
و انت اختي اللي راكي تضحكي ضروك
انت تاني بهلولة على خاطر راكي ضحكتي
ههههههه
و اذا زدتي ضروك ابتسمتي فهذا تـاكيد انك بهلولة
هههههه
و كل ما ابتسمي فهذا يؤكد هاذ الهدرة
ههههههه
ههههههههههههههههههههههههه
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هاذ الكلام لا ينطبق على خياتي في اللمة
أذا أمنتي في كلامي و ابتسمتي
أنا خاطيني الديفو فيك
ههههههههههههه
انت بهلولة
عارف هاذ القصة ماهيش في قسمها بصح حبيتكم تنشطو برك
هههههههه
سلااااام
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
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محل الإقامة
جيجل
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السلام عليكم
😂😂😂يسما انا بهلولة يسما منيش بنادم انا 🧐يسما الديفو فيا😟
يا ارض ابلعيني😭😭🥺
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
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أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اضحك الله سنكم اخي الكبير
راني بهلولة طول حياتي وباباتي هو للي لقبني بالبهلولة.. لكن موش من الناحية هذي 😂😂😂😉😂
اللي يجي يقلي كلام باهي زعمة نقلو تكذب ببساطة 😇😇😇😇 .. راك شايفني وعارفني كيفاه دايرة هنا ناحية لكلام لمليح زعمة.. الا لما يمدحوني بالطريقة اللي نبغيها انا كيما : مهبولة، بهلولة، غبية، شغيغة وووو 😂😂😂😂😂😂😂 لتم نامن ونفرح.. هاهوهي
لو قالهالي ليا، نقولو راني بهلولة وافتخر 🤗🤗🤗
 
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