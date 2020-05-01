امنيتي ندخل لعقول هؤولاء...

ماغيكاي تشان
:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان مبارك وكل عام وانتم بالف خير
تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
ها الله غالب هذيك المقدمة ديالي منقدرش نكتب حاجة بلا بيها
أما بعد :
امنيتي ندخل لعقول بعض العباد باه يمكن نقدر نفهم كيفاه يخمو، نذكرلكم أمثلة منهم :
- اللي يبغي يتزوج بوحدة رقيقة ويروح عند وحدة سمينة ويقلها تشياني او العكس، يبغيها سمينة ويروح عند الرقيقة ويقلها تسماني .. ها عماو على البنات ولا كيفاه!!
- اللي يبغو يتزوجو بوحدة سيفيليزي ويروحو عند المتحجبة ويقلها تنحي الجلباب ( صراتلي شخصيا وبالنسبة لي مراجلش وديوث) ها كاين السيفيليزي علاه تروح عند بنات الناس وتقلهم نحو الجلباب سبحان الله.. ونفس الشيء اللي يبغي وحدة متجلببة ويروح عند السيفيليزي ويقلها تدير الجلباب عميت على المتجلببات؟
- اللي يبغي وحدة تخدم، علاه يروح عند اللي مباغياش تخدم ويقلها تخدمي ومخلي اللي يخدمو؟ ونفس الشيء بالعكس، اللي باغي وحدة متخدمش علاه مخلي اللي قاعدين فالدار ويروح عند اللي تخدم ويقلها تبطلي؟
حبسولي راسي والله، معوجين في كل شيء سبحان الله
ماكش مطالب انك تغير البشرية.. تبغي وحدة روح ليها كيما تبغيها او اذا مكتبش ربي ولقيت وحدة مافيهاش وش تبغي شكليا لكنها ماشاء الله في دينها وتربيتها يا تقبلها كيما راهي يا طير حوس على اللي باغي
ونفس الشيء بالنسبة للبنات.. تبغي اللي داير اللحية ويخاف ربي تروح عند اللي منحيها ووو وتحوس تسقمو، واللي مسقمبن تهرب منهم وتليكيدي فيهم
ها اللي فهم يفهمني..
وزيدو امثلة من عندكم
صحى فطوركم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان مبارك وكل عام وانتم بالف خير
تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
ها الله غالب هذيك المقدمة ديالي منقدرش نكتب حاجة بلا بيها
أما بعد :
امنيتي ندخل لعقول بعض العباد باه يمكن نقدر نفهم كيفاه يخمو، نذكرلكم أمثلة منهم :
- اللي يبغي يتزوج بوحدة رقيقة ويروح عند وحدة سمينة ويقلها تشياني او العكس، يبغيها سمينة ويروح عند الرقيقة ويقلها تسماني .. ها عماو على البنات ولا كيفاه!!
- اللي يبغو يتزوجو بوحدة سيفيليزي ويروحو عند المتحجبة ويقلها تنحي الجلباب ( صراتلي شخصيا وبالنسبة لي مراجلش وديوث) ها كاين السيفيليزي علاه تروح عند بنات الناس وتقلهم نحو الجلباب سبحان الله.. ونفس الشيء اللي يبغي وحدة متجلببة ويروح عند السيفيليزي ويقلها تدير الجلباب عميت على المتجلببات؟
- اللي يبغي وحدة تخدم، علاه يروح عند اللي مباغياش تخدم ويقلها تخدمي ومخلي اللي يخدمو؟ ونفس الشيء بالعكس، اللي باغي وحدة متخدمش علاه مخلي اللي قاعدين فالدار ويروح عند اللي تخدم ويقلها تبطلي؟
حبسولي راسي والله، معوجين في كل شيء سبحان الله
ماكش مطالب انك تغير البشرية.. تبغي وحدة روح ليها كيما تبغيها او اذا مكتبش ربي ولقيت وحدة مافيهاش وش تبغي شكليا لكنها ماشاء الله في دينها وتربيتها يا تقبلها كيما راهي يا طير حوس على اللي باغي
ونفس الشيء بالنسبة للبنات.. تبغي اللي داير اللحية ويخاف ربي تروح عند اللي منحيها ووو وتحوس تسقمو، واللي مسقمبن تهرب منهم وتليكيدي فيهم
ها اللي فهم يفهمني..
وزيدو امثلة من عندكم
صحى فطوركم