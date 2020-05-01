امنيتي ندخل لعقول هؤولاء...

تم اعتماد الموضوع :

هذا هو الانسان ختي آدم عليه السلام سجدت الملائكة له لكن الشيطان وسوسلو باش ياكل من الشجرة والحجة لي عطاهالو انو يكون ملك او يكون من الخالدين، يعني هو نسي انه خير من الملائكة.

اضافة الى ذالك مشكل مش في البحث لانو لو كان الزواج عبارة عن تجارة من الغباء تحوس على جلبابيست وتروح تجيب سيفيليزي،

لكن بما انو الامر يتعلق بانسانين فالراجل نفسيا كون تحطيلو مريم العذراء قدامو الا ويحب يشوف الصنعة تاعوا فيها ف يروح يقلها ديري كذا وكذا سيرتو في الزواج التقليدي كي شغل ما يعرفهاش يروح يطالبها بوحوايج ممكن ما علابالوش بلي ترفضهم والله اعلم.