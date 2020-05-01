مشاركتي في اجمل سفرة 2

أشــواق 19
:: عضو شرفي::
- إنضم
- 28 مارس 2010
- المشاركات
- 9,032
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- 1,556
- محل الإقامة
- Setif
- الجنس
- أنثى
السلام عليييكم
صحاااا فطووووركم أحبتي
وشبيكم راكم راقدين هكدا مالف منتدى الطبخ في رمضان ناشط كثر..
ايا راني كي شفت مكانش تفاعل بزااف حبيت نزيد نشاركم سفرتي للمرة الثانية..مع انو لافوطو ما تجي تطلع نستناها ربع ساعة مي ماعليش...
سوب دجاج
روز
كوكا
خبز محشي
وهذي بقلاوة للسهرة
صحاااا فطووووركم أحبتي
وشبيكم راكم راقدين هكدا مالف منتدى الطبخ في رمضان ناشط كثر..
ايا راني كي شفت مكانش تفاعل بزااف حبيت نزيد نشاركم سفرتي للمرة الثانية..مع انو لافوطو ما تجي تطلع نستناها ربع ساعة مي ماعليش...
سوب دجاج
روز
كوكا
خبز محشي
وهذي بقلاوة للسهرة
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