مشاركتي في اجمل سفرة 2

أشــواق 19

أشــواق 19

:: عضو شرفي::
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
9,032
النقاط
1,556
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
السلام عليييكم
صحاااا فطووووركم أحبتي 😍
وشبيكم راكم راقدين هكدا مالف منتدى الطبخ في رمضان ناشط كثر..
ايا راني كي شفت مكانش تفاعل بزااف حبيت نزيد نشاركم سفرتي للمرة الثانية..مع انو لافوطو ما تجي تطلع نستناها ربع ساعة مي ماعليش...

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سوب دجاج
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روز
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كوكا
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خبز محشي
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وهذي بقلاوة للسهرة 😍
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