المشاريع هي هي والمال في خبر كان...

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,334
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الاعزاء الاخوات الكريمات في اللمة لابد ان نستمر في الكتابة وبالعربية الفصحى حتى لا يعلمونا الرقص بالزرنة..

بسم الله.
في زمن المستعمرات الفرنسية اللعينة (تكاد فرنسا تكون مرادفا لمعنى كلمة اللعنة )...وبالذات في الفيتنام قام أحد الحكام بعمل تهيئة وتجديد وترقية للاماكن التي يقطنها المستوطنون الجدد فاستبدل أنابيب الصرف القديمة وكانت ضيقة بانابيب جديدة اكثر اتساعا فقط في منطقتهم وترك مناطق السكان الفيتنام بعدها بأشهر كانت كل الانابيب الجديدة والمجاري ممتلئة بالفئران والجرذان بحيث وجدت متسعا جديدا فيها بدل القنوات القديمة الضيقة فبرزت الى الاسطح وتحول المظهر الى كابوس ووباء فأصدر الحاكم قانونا باصطيادها وجعل مكافئة لكل من يصطاد جرذا ويحاسب بذيله المقطوع كعلامة ودليل ولكن بعد سنوات لم يتحسن الوضع وزاد سوءا واكتشف الحاكم ان كل رجل كان يصطاد الجرذ حيا فيقطع ذيله ليحاسب به ويطلق سراحه حتى يبقى الوضع على حاله بل ان البعض كان يقوم بتربيتها في مزارع مخفية واخرون جلبوها من قرى ومدن أخرى كل هذا لاستغلال القانون وأخذ المال بطريقة مشروعة دون مراعاة الوضع العام وتدهره وتأزمه.

العبرة من مطالعة التاريخ ودراسته هو التعلم واستلهام الحكمة والفكرة والرأي.

ما يتم الان في الجزائر واشد ما اخشاه ان يبقى طابعا بالمعنى الحرفي والحسي للطابع البريدي الذي اذا التصق لصق هو أن تغدق الدولة بالاموال الطائلة بنفس الطريقة وبنفس التوزيع الجغرافي الاعرج فيهجر اصحاب الارزاق الضيقة للعيش في نفس المكان المحبب الذي تحن عليه الدولة لما فيه من مجاري متسعة وبنفس القوانين غير مدروسة كقانون مكافئة صيد الجرذان أو لونساج او لونجام او المهم كول واسكت راه كاين المال فيتصيد الناس الفقر يقطعون ذيله يحاسبون به لأخذ المكافئة ويخلون سبيله ليتكاثر وينتشر الفقر ويصبح وباء او على شاكلة جائحة الكورونا فكم من قانون شرع ليخدم الوطن وعاد وبالا عليه من سذاجة الفكرة و سوء التدبير وغياب الهمة وموت الضمير.

لقد تذكرت القصة التاريخية في زخم الاطلاع على اخبار دولتنا الفتية فالتبس عليا الامر هل أسرد لكم القصة و نأخذ العبرة أم أنشر لكم الخبر ولا أذكر العبرة.
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,059
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
القادم اجمل استاذ فريد
و الوعي يسيطر على اركان الدولة
رويدا رويدا
فرنسا و اذنابها يتوجعون و يتألمون
و مرحلة التعيينات قد ولت بلا رجعة
و الجنيرالات العميلة لم عد لهم قائمة
و النوفمبريين الباديسيين المخلصين
من حملة كتاب الله و التوجه الوطني
اصبحوا يسيطرون على اغلب الاركان

الحركى و فرنسا اخطؤوا الحسابات
ظنوا ان الانقلاب على بوتفليقة
سيغير الواجهة ليبقى حالهم على حاله
من نهب الخيرات و الثروات و الاموال بلا رقيب و لا حسيب

فجعل الله للجزائر رجلا مخلصا
القايد صالح رحمه الله تعالى
مع تلاميذه و اباءه
فسار بالبلاد الى بر الامان
و مرر عليهم مشروع الربيع العربي الهالك

لقد وصلنا الى مرحلة الاخلاص للوطن و العمل
فالتحديات الان اعظم
و المكائد اكثر من الحركى و فرنسا و عبيها
الذين ذهبت مصالحهم بذهاب العصابة

انا شخصيا متأمل ان القادم اجمل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top