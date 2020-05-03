مشاركتي في مسابقة الأواني

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان هذه السنة كان مختلف
ربي يبعد علينا كورونا يارب ويرفع عنا هذا البلاء
فمشريناش اواني كيما موالفين بل تعلمنا نستعملو لي عندنا ونحمدو ربي على النعمة لي رانا فيها
هذه ذراعي الايمن لي تعاوني في لعجين
عجانة pėtrin
هي افضل شي عندي قبل كل ماعون
هاذو الصناديق لي نستعملهم للكسرة او الفواكه او المعجنات هاذو لي شريت قبل متصرا الجائحة
هاذم الاطباق لي نستعملهم في شهر رمضان عادة
هاذو للتحلية
هاذو شريتهم العام لي فات
وفي الاخير ربي يتقبل منا صالح الاعمال
وياريت تشاركونا باوانيكم لي عندكم
رمضان هذه السنة كان مختلف
ربي يبعد علينا كورونا يارب ويرفع عنا هذا البلاء
فمشريناش اواني كيما موالفين بل تعلمنا نستعملو لي عندنا ونحمدو ربي على النعمة لي رانا فيها
هذه ذراعي الايمن لي تعاوني في لعجين
عجانة pėtrin
هي افضل شي عندي قبل كل ماعون
هاذو الصناديق لي نستعملهم للكسرة او الفواكه او المعجنات هاذو لي شريت قبل متصرا الجائحة
هاذم الاطباق لي نستعملهم في شهر رمضان عادة
هاذو للتحلية
هاذو شريتهم العام لي فات
وفي الاخير ربي يتقبل منا صالح الاعمال
وياريت تشاركونا باوانيكم لي عندكم