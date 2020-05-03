مشاركتي في مسابقة الأواني

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,886
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان هذه السنة كان مختلف
ربي يبعد علينا كورونا يارب ويرفع عنا هذا البلاء
فمشريناش اواني كيما موالفين بل تعلمنا نستعملو لي عندنا ونحمدو ربي على النعمة لي رانا فيها

هذه ذراعي الايمن لي تعاوني في لعجين
عجانة pėtrin
هي افضل شي عندي قبل كل ماعون

103141



هاذو الصناديق لي نستعملهم للكسرة او الفواكه او المعجنات هاذو لي شريت قبل متصرا الجائحة

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هاذم الاطباق لي نستعملهم في شهر رمضان عادة

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هاذو للتحلية

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هاذو شريتهم العام لي فات

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وفي الاخير ربي يتقبل منا صالح الاعمال

وياريت تشاركونا باوانيكم لي عندكم
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,748
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك واحسنت
فيهم البركة بإذن الله
رغم الجائحة الكورونية تبقى اللّمة الرمضانية حُلوة وطيّبة​
 
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