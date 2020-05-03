مشاركتي في مسابقة الأواني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرمضان هذه السنة كان مختلفربي يبعد علينا كورونا يارب ويرفع عنا هذا البلاءفمشريناش اواني كيما موالفين بل تعلمنا نستعملو لي عندنا ونحمدو ربي على النعمة لي رانا فيهاهذه ذراعي الايمن لي تعاوني في لعجينعجانة pėtrinهي افضل شي عندي قبل كل ماعونهاذو الصناديق لي نستعملهم للكسرة او الفواكه او المعجنات هاذو لي شريت قبل متصرا الجائحةهاذم الاطباق لي نستعملهم في شهر رمضان عادةهاذو للتحليةهاذو شريتهم العام لي فاتوفي الاخير ربي يتقبل منا صالح الاعمالوياريت تشاركونا باوانيكم لي عندكم