مشاركتي في، مسابقة شيف اللمة...الكابوتشينو في البيت ياشيخه 😌

السلام عليكم ورحمة الله

هلاااو اصدقائي ان شاء الله تكونو بخير

يااا محبي القهوة جبتلكم وصفة الكابوتشينو المنزلية ..وصفة سهلة وبسيطة ومجربة



راح نحتاج فيها :

1 كوب نسكافيه ( قهوة سريعة الذوبان)

1 كوب سكر

1 كوب ماء(بحرارة الغرفة وليس ساخن)

كل المكونات بنفس الكوب المستعمل .

نخفق الخليط بالخفاقة الكهربائية حتى نحصل على قوام جامد

الخفاقة الكهربائية ضرورية لان يدويا راح طول ومانحصل على نفس القوام.

يمكنكم الإحتفاظ بالكابوتشينو المُحضرة في وعاء محكم الاغلاق في الثلاجة لأكثر من شهر.

وفي الأخير ان شاء الله راح تعجبكم الوصفة