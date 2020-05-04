

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

​ بسم الله الرحمان الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حانوتـ.كم لا يعدوا كونه فكرة شخصية راودتني في منتصف شهر مارس 2020، وهو نتاج الحجر المنزلي ومن محاسنه، حيث قمت بإنجازه من المنزل بنسبة 100%، ولكوني لست من الذين يحبذون طرح أفكار نظرية، قمت بطرح الفكرة عمليا متمثلة في مشروع حانوتـ.كم لخدمات التجارة الإلكترونية، وكأي فكرة لابد من إشكالية؟ حيث أن السؤال الكبير الذي تبادر إلى ذهني هو: "كيف يمكن للتجار ممارسة نشاطاتهم؟ في حال طالت أزمة جائحة كورونا! وكيف يمكن للمستهلكين الحصول على مستلزماتهم من منازلهم بكل أمان؟" وعلى هذا الأساس جاء جوابي المتواضع على هذه الإشكالية ممثلة في فكرة مشروع حانوتـ.كم.فكرة المشروع تصميما وبرمجة وإخراجا وكل المواد التي وردت فيه هو عمل شخصي، تنصب الفكرة بوضع منصة لمتاجر إلكترونية تقدم خدماتها للمستهلكين عن طريق الأنترنت، ومن بعض فوائدها:1 - مزاولة التجار لنشاطهم التجاري حتى وإن اضطروا لغلق متاجرهم.2- تفعيل وظيفة عمال التوصيل (المصرح لهم)؛ وذلك من المتجر إلى المستهلك مباشرة.3- حصول المستهلكين على مستلزماتهم دون الخروج من منازلهم.4- تطبيق إجراءات الوقاية بكل سهولة وراحة، والمحافظة على التباعد الإجتماعي5- هذه الطريقة صالحة حتى وإن فرض حجر كلي لا قدر الله.أعيد وأكرر المشروع لحد الآن مجرد فكرة، أرجوا أن تجد طريقها للتجسيد الفعلي، بدعمكم لها أتمنى أن تجد طريقها للنجاح.كما أنوه أن غرض المشروع ليس الربح المادي بالأساس، وكل شخص يرغب بالانضمام إلى المشروع مرحب به، ونسأل الله التوفيق والسداد.لمزيد من التفاصيل حول فكرة المشروع يرجى زيارة الموقع: