سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- الجنس
- ذكر
شد دارك 06 :
بسبب الظروف الحالية اضطررت إلى إجراء بعض الاستشارات النفسية عبر الهاتف و هي نعمة من الله أن وفر لنا هذه الوسيلة التي قد تكون بديلا في هذا الظرف عن المقابلات المباشرة .
و من خلال هذا المنتدى أهمس في أذن كل الاصدقاء واقول :
نحن في حاجة ماسة اكثر من أي وقت مضى الى الدعم النفسي والمساندة ، ورفع المعنويات ، وشد العزائم ، نحن بحاجة الى الكثير من كلمات الحب ، والاهتمام ، كلمات نسمعها عبر الهاتف ، او نقرأها في رسالة نصية أو صورة معبرة عن مشاعر الود و الرحمة .
مخ الهدرة : الحمد لله على نعمة الهاتف والفايس والماسنجر و الواتساب و التيليغرام ...لكن حاب اتصالك يريحني ما يوجعليش قلبي .
بسبب الظروف الحالية اضطررت إلى إجراء بعض الاستشارات النفسية عبر الهاتف و هي نعمة من الله أن وفر لنا هذه الوسيلة التي قد تكون بديلا في هذا الظرف عن المقابلات المباشرة .
و من خلال هذا المنتدى أهمس في أذن كل الاصدقاء واقول :
نحن في حاجة ماسة اكثر من أي وقت مضى الى الدعم النفسي والمساندة ، ورفع المعنويات ، وشد العزائم ، نحن بحاجة الى الكثير من كلمات الحب ، والاهتمام ، كلمات نسمعها عبر الهاتف ، او نقرأها في رسالة نصية أو صورة معبرة عن مشاعر الود و الرحمة .
مخ الهدرة : الحمد لله على نعمة الهاتف والفايس والماسنجر و الواتساب و التيليغرام ...لكن حاب اتصالك يريحني ما يوجعليش قلبي .