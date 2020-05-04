شد دارك 06 :

بسبب الظروف الحالية اضطررت إلى إجراء بعض الاستشارات النفسية عبر الهاتف و هي نعمة من الله أن وفر لنا هذه الوسيلة التي قد تكون بديلا في هذا الظرف عن المقابلات المباشرة .

و من خلال هذا المنتدى أهمس في أذن كل الاصدقاء واقول :

نحن في حاجة ماسة اكثر من أي وقت مضى الى الدعم النفسي والمساندة ، ورفع المعنويات ، وشد العزائم ، نحن بحاجة الى الكثير من كلمات الحب ، والاهتمام ، كلمات نسمعها عبر الهاتف ، او نقرأها في رسالة نصية أو صورة معبرة عن مشاعر الود و الرحمة .

مخ الهدرة : الحمد لله على نعمة الهاتف والفايس والماسنجر و الواتساب و التيليغرام ...لكن حاب اتصالك يريحني ما يوجعليش قلبي .