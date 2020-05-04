شاركني و وجهني

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
335
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
شاركني و وجهني:
أختي الكريمة ... أخي الكريم ...
يدرك كل منا ان أي جهد انساني يفتقد الى صفة الكمال ، ويظل في حاجة الى نقد و تصويب، وتقديم اقتراحات بناءة للتحسين ... وهو ما ارجوه منكم ايتها الأخوات و الأخوة الاكارم من خلال تفاعلكم الايجابي مع المواضيع المقدمة ان ردكم الصريح ومقترحاتكم الجادة سوف تدفعني بحول الله الى الوصول الى جودة أفضل وعطاء اكبر وإنني شاكر لكم هذا الفضل.
مخ الهدرة : راك صحيح ..راك غالط المهم شاركني و وجهني.
 
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