شاركني و وجهني:

أختي الكريمة ... أخي الكريم ...

يدرك كل منا ان أي جهد انساني يفتقد الى صفة الكمال ، ويظل في حاجة الى نقد و تصويب، وتقديم اقتراحات بناءة للتحسين ... وهو ما ارجوه منكم ايتها الأخوات و الأخوة الاكارم من خلال تفاعلكم الايجابي مع المواضيع المقدمة ان ردكم الصريح ومقترحاتكم الجادة سوف تدفعني بحول الله الى الوصول الى جودة أفضل وعطاء اكبر وإنني شاكر لكم هذا الفضل.

مخ الهدرة : راك صحيح ..راك غالط المهم شاركني و وجهني .