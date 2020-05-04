بليز تعاوني اللي جربت منكم

كاجومي هيغوراشي
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 23 جويلية 2019
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- محل الإقامة
- ميلة
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- أنثى
صرات مشكل بيني و بين خطيبي.. المهم ..البارح ما عيطش و كي عيطلي الصبح يهدر معايا كي شغل ميش طايقني..انا حسيت بهذا الشي و علابالي عيان بويسك الليل كامل و هو يخدم قتلو معليش روح ترقد و كي تنوض عيطلي....المشكلهو فهمها بلي راني نليكيدي فيه و كارهة منو و زعف مني كي زدت قتلو رايحة نطيب الفطور اني منيش قاعدة..و مبعد انا كوبيت بعتلي ميساج قالي :اذا ما تحبينيش ننفصلو و نقول لباباك بلي بطلنا و صايي....
البنات تعيشو اعطيوني حل في اسرع
كيفاش ندير معاه...
البنات تعيشو اعطيوني حل في اسرع
كيفاش ندير معاه...
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