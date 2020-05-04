بليز تعاوني اللي جربت منكم

كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
235
النقاط
21
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
صرات مشكل بيني و بين خطيبي.. المهم ..البارح ما عيطش و كي عيطلي الصبح يهدر معايا كي شغل ميش طايقني..انا حسيت بهذا الشي و علابالي عيان بويسك الليل كامل و هو يخدم قتلو معليش روح ترقد و كي تنوض عيطلي....المشكل😭😭😭هو فهمها بلي راني نليكيدي فيه و كارهة منو و زعف مني كي زدت قتلو رايحة نطيب الفطور اني منيش قاعدة..و مبعد انا كوبيت بعتلي ميساج قالي :اذا ما تحبينيش ننفصلو و نقول لباباك بلي بطلنا و صايي....
البنات تعيشو اعطيوني حل في اسرع
كيفاش ندير معاه...
 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,890
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
اهلا وسهلا اختي
يصراو لقطات كيما هك بين المخطوبين
وبين المتزوجين
انتي مغلطتيش فيه ممكن كان مقلق تعبان فهم النقص وقالك هك
ممكن يجرب فيك ويشوفك تقوليلو نحبك ولا تزربي تقوليلو نبطلو
انتي قوليلو لازمنا نتناقشو ونهدرو
علاه انت قتلي هاك ولاشفت بلي منحبكش
خليه يقولك ويحكي واش عندو
ربي يرجع المياه لمجاريها ان شاءالله
😘😘😘
 
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