بليز تعاوني اللي جربت منكم

صرات مشكل بيني و بين خطيبي.. المهم ..البارح ما عيطش و كي عيطلي الصبح يهدر معايا كي شغل ميش طايقني..انا حسيت بهذا الشي و علابالي عيان بويسك الليل كامل و هو يخدم قتلو معليش روح ترقد و كي تنوض عيطلي....المشكلهو فهمها بلي راني نليكيدي فيه و كارهة منو و زعف مني كي زدت قتلو رايحة نطيب الفطور اني منيش قاعدة..و مبعد انا كوبيت بعتلي ميساج قالي :اذا ما تحبينيش ننفصلو و نقول لباباك بلي بطلنا و صايي....البنات تعيشو اعطيوني حل في اسرعكيفاش ندير معاه...