أخبــــ ــــ ــــــار السـاعــــــ ـــــ ــــــة !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أحبائي أعضاء وزوار اللمة المحترمين



أهلا وسهلا بكم في هدا الموضوع .. الدي سوف نجعله

"أيقونة أخبار الساعة"

في هدا المنتدى وهدا الصرح المبارك

إن شاء الله

الأخبار- متنوعة: بين الاقتصادية, السياسية, العلمية...

شروط المشاركة /

1- دكر مصـــــ ـــــ ـــــــــــدر الخبـــــر

(سواء في ظهوره في صورة الخبر الملتقط /او/بدكره كتابيا مع وضع الرابط)

2- عدم نشر الأخبار المخالفة للقوانين مع تحمل كل ناشر للمسؤولية الكاملة لما ينشره.

ننتظر ابداعكم أهل اللمة ومشاركتكم بعضكم البعض .. مختلف الأخبااااار في مختلف المجالات..

_من جميـــع أنحاء العالم المختلفة .







تقبــلو خالص تحياتي احترامي وتقديري..

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