أخبــــ ــــ ــــــار السـاعــــــ ـــــ ــــــة !

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,028
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبائي أعضاء وزوار اللمة المحترمين

أهلا وسهلا بكم في هدا الموضوع .. الدي سوف نجعله "أيقونة أخبار الساعة"
في هدا المنتدى وهدا الصرح المبارك إن شاء الله

الأخبار- متنوعة: بين الاقتصادية, السياسية, العلمية...

🌟🌟🌟🌟🌟🌟 🌟

شروط المشاركة /
1- دكر مصـــــ ـــــ ـــــــــــدر الخبـــــر
(سواء في ظهوره في صورة الخبر الملتقط /او/بدكره كتابيا مع وضع الرابط)
2- عدم نشر الأخبار المخالفة للقوانين مع تحمل كل ناشر للمسؤولية الكاملة لما ينشره.

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ننتظر ابداعكم أهل اللمة ومشاركتكم بعضكم البعض .. مختلف الأخبااااار في مختلف المجالات..
_من جميـــع أنحاء العالم المختلفة .



تقبــلو خالص تحياتي احترامي وتقديري..


بواسطة أخوكم: Golden Man



 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
711
النقاط
351
العمر
35
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
فكرة مليحة يعطيك الصحة ولكن فصل الأخبار الجزائرية عن الأخبار العالمية أفضل
 
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