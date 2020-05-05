سلام عليكم ورحمة الله



=======

العقرب الاحمر



إنضم 14 ديسمبر 2006

========



رمضان مبارك وكل سنة ونتم طيبين



حبيت امر واسلم على طاقم ادارة اللمة القائمين على هذا الصرح الرائع



شيء جميل ان بعد هذا الغياب 15 عشر سنة وبعد الرجوع واطلالة التي ابهرتني للصرح اللمة



احببت اسلم على المدير العام مش عارف اذا ليسه قائم على الادارة او ترك تسير الاداري لشباب الرائع



واشكر كل الشباب و البنات علا العمل و المجهود المبذول من طرفكم والجميل



في الاخير اللمة امانة في ارقابكم مدمتم مشرفين انتم بوابة الجزائر



كل الاحترام والتقدير

@dzayerna