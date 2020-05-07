تزايد مستمر

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
346
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
تزايد مستمر:
تزايد مُستمر لعَدَدِ المَطاعم ومَحلات الأكل الخفيف...وتزايد مستمر لمحلات مواد التجميل والألبسة الداخلية للنساء... وتزايد مستمر لعدد المساجد والمصليات.وبين شهوة البطن وشهوة الفَرْج، يلجأ الفرد ليُذَكِرَ نفسه بِمَعنى وجوده في الحياة، أو يُمارس هِواية الكَذب على نفسه حين يسمع ويردد مع بقية الخلق بعد خروجه من المسجد: تقبّل الله الصّلاة...!!
 
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