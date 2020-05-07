اهتمي بسحر البساطة:

الإغراء لا يتطلب مجهوداً كبيراً ، التلويح البسيط هو الذي سحر ويدخل القلب ، عليك لفت انتباه زوجك برقة وخفة ، بتقديم الهدايا الشخصية ، مع توضيح مدى الوقت الذي قضيته في اختيارها ، فالتفاصيل هي الأهم ، هكذا يشعر بمدى اهميته عندك ، عندما يراك تتصرفين بلطف ورقة .