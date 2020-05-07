اهتمي بسحر البساطة

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
346
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
اهتمي بسحر البساطة:
الإغراء لا يتطلب مجهوداً كبيراً ، التلويح البسيط هو الذي سحر ويدخل القلب ، عليك لفت انتباه زوجك برقة وخفة ، بتقديم الهدايا الشخصية ، مع توضيح مدى الوقت الذي قضيته في اختيارها ، فالتفاصيل هي الأهم ، هكذا يشعر بمدى اهميته عندك ، عندما يراك تتصرفين بلطف ورقة .
 
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