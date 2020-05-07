سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
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- النقاط
- 21
- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
اهتمي بسحر البساطة:
الإغراء لا يتطلب مجهوداً كبيراً ، التلويح البسيط هو الذي سحر ويدخل القلب ، عليك لفت انتباه زوجك برقة وخفة ، بتقديم الهدايا الشخصية ، مع توضيح مدى الوقت الذي قضيته في اختيارها ، فالتفاصيل هي الأهم ، هكذا يشعر بمدى اهميته عندك ، عندما يراك تتصرفين بلطف ورقة .
الإغراء لا يتطلب مجهوداً كبيراً ، التلويح البسيط هو الذي سحر ويدخل القلب ، عليك لفت انتباه زوجك برقة وخفة ، بتقديم الهدايا الشخصية ، مع توضيح مدى الوقت الذي قضيته في اختيارها ، فالتفاصيل هي الأهم ، هكذا يشعر بمدى اهميته عندك ، عندما يراك تتصرفين بلطف ورقة .