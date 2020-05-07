حركي طيبته وحنانه

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
346
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
حركي طيبته وحنانه :
فدعيه يساعدك ويحيطك ، من ثم حولي هذا الاهتمام الى حب ، دعي انوثتك تتفاعل مع الأمور على طبيعتها وضعفها ، هذا ما يغري الرجل ، لاتقاومي هذا الضعف ، وحوليه إلى سلاح قوة وإغراء لكسب زوجك .
 
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