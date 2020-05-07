سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
حركي طيبته وحنانه :
فدعيه يساعدك ويحيطك ، من ثم حولي هذا الاهتمام الى حب ، دعي انوثتك تتفاعل مع الأمور على طبيعتها وضعفها ، هذا ما يغري الرجل ، لاتقاومي هذا الضعف ، وحوليه إلى سلاح قوة وإغراء لكسب زوجك .
فدعيه يساعدك ويحيطك ، من ثم حولي هذا الاهتمام الى حب ، دعي انوثتك تتفاعل مع الأمور على طبيعتها وضعفها ، هذا ما يغري الرجل ، لاتقاومي هذا الضعف ، وحوليه إلى سلاح قوة وإغراء لكسب زوجك .