حركي طيبته وحنانه :

فدعيه يساعدك ويحيطك ، من ثم حولي هذا الاهتمام الى حب ، دعي انوثتك تتفاعل مع الأمور على طبيعتها وضعفها ، هذا ما يغري الرجل ، لاتقاومي هذا الضعف ، وحوليه إلى سلاح قوة وإغراء لكسب زوجك .