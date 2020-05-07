الحجاج بن يوسف:

أتى الحجاج بن يوسف الثقفي بصندوق مقفل كان قد غنمه من كسرى , فأمر بالقفل أن يكسر فكسر , فإذا به صندوق آخر مغلق , فقال الحجاج لمن في مجلسه : من يشتري مني هذا الصندوق بما فيه ولا أدري مافيه ؟ فتقدم عدد من الحاضرين في مزايدة على الصندوق الذي رسا على أحدهم بمبلغ خمسة آلاف دينار , وتقدم المشتري ليفتح الصندوق ويسعد بما فيه , فإذا به رقعة مكتوب عليها من أراد أن تطول لحيته فليمشطها إلى أسفل