مشلركتي في مسابقة الشاف الطبق الرئيسي2

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,909
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم اليوم مثوم نتمنئ يعجبكم

لحم بصل وثوم ملعقة سمن وملعقة زيت ملح فلفل اسود قرفة عود نصف ملعقة كركم

نقليها مليح

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نسخن لما ونضيفو نخلي اللحم يطيب نضيف القليل من الحمص يكون طايب من قبل

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نرجع للحم المرحي نتبلو بالملح والفلفل الاسود وقليل من القرفة وملعقة سمن نعجنهم مليح ونضيف شابلير ونخلط مليح مليح ونكورهم
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نضيف الكريات للمرق تطيب مرة اخرى وشهية طيبة


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