مشلركتي في مسابقة الشاف الطبق الرئيسي2

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,909
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم اليوم مثوم نتمنئ يعجبكم
لحم بصل وثوم ملعقة سمن وملعقة زيت ملح فلفل اسود قرفة عود نصف ملعقة كركم
نقليها مليح
نسخن لما ونضيفو نخلي اللحم يطيب نضيف القليل من الحمص يكون طايب من قبل
نرجع للحم المرحي نتبلو بالملح والفلفل الاسود وقليل من القرفة وملعقة سمن نعجنهم مليح ونضيف شابلير ونخلط مليح مليح ونكورهم
نضيف الكريات للمرق تطيب مرة اخرى وشهية طيبة
جبتلكم اليوم مثوم نتمنئ يعجبكم
لحم بصل وثوم ملعقة سمن وملعقة زيت ملح فلفل اسود قرفة عود نصف ملعقة كركم
نقليها مليح
نسخن لما ونضيفو نخلي اللحم يطيب نضيف القليل من الحمص يكون طايب من قبل
نرجع للحم المرحي نتبلو بالملح والفلفل الاسود وقليل من القرفة وملعقة سمن نعجنهم مليح ونضيف شابلير ونخلط مليح مليح ونكورهم
نضيف الكريات للمرق تطيب مرة اخرى وشهية طيبة
المرفقات
-
2 MB المشاهدات: 0
-
2.6 MB المشاهدات: 0