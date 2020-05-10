فيديو.. إيطاليا تعلن عن أول لقاح بالعالم يقضى على فيروس كورونا

كشف باحثون إيطاليون عن خططهم لاختبار لقاح على البشر، حيث أعلنوا أن اللقاح هو الأول فى العالم الذى أبطل مفعول فيروس كورونا.حقن العلماء الفئران بالفيروس ثم أخذوا الأجسام المضادة التى صنعها الجهاز المناعى، وهذه الأجسام هى المواد التى ينتجها الجهاز المناعى لتذكر كيفية محاربة عدوى معينة، وهى حيوية للمناعة.وأظهرت النتائج الأولية فى الاختبارات المعملية، وفقا لما نشره موقع "ديلى ميل"، أن الأجسام المضادة التى تم إنشاؤها فى الفئران كانت قادرة على إيقاف إصابة الخلايا البشرية بالفيروس التاجى كورونا