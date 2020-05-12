لا للعنف ضد المرأة:

(راجل اعطى طريحة لمرتو..وآخر ضرب اختو كسرلها وجهها.).بل يوجد من تجرأ و ضرب أمه ..

سيكولوجيا اعتقد ان العنف الجسدي ضد المرأة له علاقة بصورة الرجل ونظرته لتفسه، أي ان شعوره بالتفوق بسسب البسطة في الجسم. من المفترض ان يولد لديه إحساس بالتعالي والسمو، وتحاشي الانزلاق في سلوك استعراضي و تهوري باستخدام هذه القوة ضد جسم ضعيف.

لعل هذا ما يجعلني اقول ان من يضرب المرأة يسكنه الإحساس بالضعف وليس القوة، لان القوي يعفو، ويحتوي،والقوي لا يرضا الاعتداء على كيان اضعف منه..

قد يقول قائل: (تقلقت ومعادش نشوف الضو..ضربتها...ويقول آخر: هي اللي لحقت روحها..)

فأرد واقول: من الرجولة ان نكون اكثر صبرا وتحكما في أعاصابنا، وان لا نلجأ الى اسهل طريق وهو الضرب، فالرجولة ان تخشى زوجتك غضبك قبل تمد يدك عليها...لهذا نجد الكثبر من النساء اللواتي يتعرضن للضرب من قبل الزوج، هن اقل احتراما لهذ الزوج، وعدم الخوف منه بل والرد عليه في بعض الاحيان.

مخ الهدرة: اذا مرتي عادت تخافش مني الا بالضرب...معناه انا..مانيش حاجة .