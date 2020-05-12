الواقع والوهم

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
350
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
الواقع والوهم :
حاولي أن يعيش زوجك احلامه من خلالك ، ثم أبني الأحلام التي تتوافق مع رغباته عندئذ سوف يستسلم لكِ كلياً ، ويمنحك ثقته ، حاولي الوصول إلى امنياته التي طالما دفنها في قلبه ، الى حد أن يتساءل اذا كان فعلاً يعيش الواقع ام إنه مجرد وهم
 
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