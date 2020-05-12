الواقع والوهم :

حاولي أن يعيش زوجك احلامه من خلالك ، ثم أبني الأحلام التي تتوافق مع رغباته عندئذ سوف يستسلم لكِ كلياً ، ويمنحك ثقته ، حاولي الوصول إلى امنياته التي طالما دفنها في قلبه ، الى حد أن يتساءل اذا كان فعلاً يعيش الواقع ام إنه مجرد وهم