سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- النقاط
- 21
- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
الواقع والوهم :
حاولي أن يعيش زوجك احلامه من خلالك ، ثم أبني الأحلام التي تتوافق مع رغباته عندئذ سوف يستسلم لكِ كلياً ، ويمنحك ثقته ، حاولي الوصول إلى امنياته التي طالما دفنها في قلبه ، الى حد أن يتساءل اذا كان فعلاً يعيش الواقع ام إنه مجرد وهم
حاولي أن يعيش زوجك احلامه من خلالك ، ثم أبني الأحلام التي تتوافق مع رغباته عندئذ سوف يستسلم لكِ كلياً ، ويمنحك ثقته ، حاولي الوصول إلى امنياته التي طالما دفنها في قلبه ، الى حد أن يتساءل اذا كان فعلاً يعيش الواقع ام إنه مجرد وهم