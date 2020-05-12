كتمان الأسرار :

* إذا المـرء أفشـى سـره بلسانـه ولام عليـه غيـره فهـو أحمـق

* إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيـق

* إحراج المتنبي فقال لـه : رأيتك من بعيد فـظننتك امرأة فقال المتنبي : وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجل