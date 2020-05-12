سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 350
- النقاط
- 21
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
كتمان الأسرار :
* إذا المـرء أفشـى سـره بلسانـه ولام عليـه غيـره فهـو أحمـق
* إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيـق
* إحراج المتنبي فقال لـه : رأيتك من بعيد فـظننتك امرأة فقال المتنبي : وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجل
* إذا المـرء أفشـى سـره بلسانـه ولام عليـه غيـره فهـو أحمـق
* إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيـق
* إحراج المتنبي فقال لـه : رأيتك من بعيد فـظننتك امرأة فقال المتنبي : وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجل