كتمان الأسرار

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
350
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
كتمان الأسرار :
* إذا المـرء أفشـى سـره بلسانـه ولام عليـه غيـره فهـو أحمـق
* إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيـق
* إحراج المتنبي فقال لـه : رأيتك من بعيد فـظننتك امرأة فقال المتنبي : وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجل
 
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