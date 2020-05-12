العدس في رمضان هههههه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- الجزائر الحبيبة
وحدة نامت بعد صلاة العصر
و ما فطنتش إلا قبيل أذان المغرب بنصف ساعة
ما قدرتش تلحق توجد فطورها
لقات ق العدس لي كاين ههههه
قررت تعمل طنجرة عدس
زوجها و اولادها زعفو و غاضهم الحال
لكن الزوجة كانت ذكية واش عملت
عمرت سبع طباسة من العدس
و بدات تبعث للجيران
اكيد كل طبسي تروح بالعدس ترجع بحاجة اخرى
رجعت لها صحونها كلها من الجيران مليانة
شوربة و غراتا و بوراك و جلبان و زيتون و طاجين حلو
ههههههههه
هذا ما يسمى *بإدارة الأزمات من الفحلات*
و ما فطنتش إلا قبيل أذان المغرب بنصف ساعة
ما قدرتش تلحق توجد فطورها
لقات ق العدس لي كاين ههههه
قررت تعمل طنجرة عدس
زوجها و اولادها زعفو و غاضهم الحال
لكن الزوجة كانت ذكية واش عملت
عمرت سبع طباسة من العدس
و بدات تبعث للجيران
اكيد كل طبسي تروح بالعدس ترجع بحاجة اخرى
رجعت لها صحونها كلها من الجيران مليانة
شوربة و غراتا و بوراك و جلبان و زيتون و طاجين حلو
ههههههههه
هذا ما يسمى *بإدارة الأزمات من الفحلات*