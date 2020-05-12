العدس في رمضان هههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
وحدة نامت بعد صلاة العصر
و ما فطنتش إلا قبيل أذان المغرب بنصف ساعة

ما قدرتش تلحق توجد فطورها
لقات ق العدس لي كاين ههههه

قررت تعمل طنجرة عدس

زوجها و اولادها زعفو و غاضهم الحال

لكن الزوجة كانت ذكية واش عملت

عمرت سبع طباسة من العدس
و بدات تبعث للجيران

اكيد كل طبسي تروح بالعدس ترجع بحاجة اخرى


رجعت لها صحونها كلها من الجيران مليانة
شوربة و غراتا و بوراك و جلبان و زيتون و طاجين حلو

ههههههههه

هذا ما يسمى *بإدارة الأزمات من الفحلات* 😜
 
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