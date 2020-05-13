#حياة_بائسة

أين انا ؟

فى زاوية الغرفة ، لا اتحرك ، ولا اتكلم ، لكنني حي .

ربما لست حيًا تمامًا، كذلك لست ميتاً تمامًا،

انني ابدو كجثةٍ متحركة لا علاقة لها بالعالم حولها ...

ترى ماذا حدث لي في الثمانية و العشرين عاماً الماضية ،

لقد ضاق الدرب كثيراً ، ضاق ، و الآن.. يكاد لا يكفي لمرور تنهيدة.

لا أستطيع أن أحدد ما أنا بحاجةٍ إليه الآن ، أحضان دافئة أم بندقيةٌ ملقمة كالنّار التي أطفأها ضَوؤها ،

أتحطم بلا صوت ،

الصوت الوحيد الذي أسمعه يقودني إلى قلب الظلمات.

لا أرغب بشيء .أريد أن أمشي بمفردي ... الى حيث لا أدري .

إنني خائنٌ أبيع حياتي للطريق .العالَمُ يتطاولُ في خطواتي

كلما تقدمت ، أتناقص تدريجياً ، كوطنٍ تحت إمرت لصوص.

أغرق كسفينةٍ بلا شراع ،أنيابُ الفراغ تمزّق أفكاري احلامي تتبخر كالنار...

هذا المساء ،

يبدو مناسباً كى يختلي المرء بنفسه وينتحر .!!

#اه_يا_قامح