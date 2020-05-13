Rǿmẳņĉį LŎvès
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 21 ديسمبر 2011
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#حياة_بائسة
أين انا ؟
فى زاوية الغرفة ، لا اتحرك ، ولا اتكلم ، لكنني حي .
ربما لست حيًا تمامًا، كذلك لست ميتاً تمامًا،
انني ابدو كجثةٍ متحركة لا علاقة لها بالعالم حولها ...
ترى ماذا حدث لي في الثمانية و العشرين عاماً الماضية ،
لقد ضاق الدرب كثيراً ، ضاق ، و الآن.. يكاد لا يكفي لمرور تنهيدة.
لا أستطيع أن أحدد ما أنا بحاجةٍ إليه الآن ، أحضان دافئة أم بندقيةٌ ملقمة كالنّار التي أطفأها ضَوؤها ،
أتحطم بلا صوت ،
الصوت الوحيد الذي أسمعه يقودني إلى قلب الظلمات.
لا أرغب بشيء .أريد أن أمشي بمفردي ... الى حيث لا أدري .
إنني خائنٌ أبيع حياتي للطريق .العالَمُ يتطاولُ في خطواتي
كلما تقدمت ، أتناقص تدريجياً ، كوطنٍ تحت إمرت لصوص.
أغرق كسفينةٍ بلا شراع ،أنيابُ الفراغ تمزّق أفكاري احلامي تتبخر كالنار...
هذا المساء ،
يبدو مناسباً كى يختلي المرء بنفسه وينتحر .!!
#اه_يا_قامح
أين انا ؟
فى زاوية الغرفة ، لا اتحرك ، ولا اتكلم ، لكنني حي .
ربما لست حيًا تمامًا، كذلك لست ميتاً تمامًا،
انني ابدو كجثةٍ متحركة لا علاقة لها بالعالم حولها ...
ترى ماذا حدث لي في الثمانية و العشرين عاماً الماضية ،
لقد ضاق الدرب كثيراً ، ضاق ، و الآن.. يكاد لا يكفي لمرور تنهيدة.
لا أستطيع أن أحدد ما أنا بحاجةٍ إليه الآن ، أحضان دافئة أم بندقيةٌ ملقمة كالنّار التي أطفأها ضَوؤها ،
أتحطم بلا صوت ،
الصوت الوحيد الذي أسمعه يقودني إلى قلب الظلمات.
لا أرغب بشيء .أريد أن أمشي بمفردي ... الى حيث لا أدري .
إنني خائنٌ أبيع حياتي للطريق .العالَمُ يتطاولُ في خطواتي
كلما تقدمت ، أتناقص تدريجياً ، كوطنٍ تحت إمرت لصوص.
أغرق كسفينةٍ بلا شراع ،أنيابُ الفراغ تمزّق أفكاري احلامي تتبخر كالنار...
هذا المساء ،
يبدو مناسباً كى يختلي المرء بنفسه وينتحر .!!
#اه_يا_قامح