عيشي معه طفولته:

الذكريات الأكثر لذة هي المتعلقة بالطفولة فعليك إعادة الرجل الى ماضيه والى وضعه الطفولي ، وأنت تأخذين مكان الأهل ، ولكن من حين لاخربدلي الأدوار ودعي زوجك يلعب دور الأب وكوني الطفلة الصغيرة فهذا يشعره بأنه اقوى منك ، وعليه المحافظة عليك وحمايتك .