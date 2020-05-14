عيشي معه طفولته

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
355
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
عيشي معه طفولته:
الذكريات الأكثر لذة هي المتعلقة بالطفولة فعليك إعادة الرجل الى ماضيه والى وضعه الطفولي ، وأنت تأخذين مكان الأهل ، ولكن من حين لاخربدلي الأدوار ودعي زوجك يلعب دور الأب وكوني الطفلة الصغيرة فهذا يشعره بأنه اقوى منك ، وعليه المحافظة عليك وحمايتك .
 
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