سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
عيشي معه طفولته:
الذكريات الأكثر لذة هي المتعلقة بالطفولة فعليك إعادة الرجل الى ماضيه والى وضعه الطفولي ، وأنت تأخذين مكان الأهل ، ولكن من حين لاخربدلي الأدوار ودعي زوجك يلعب دور الأب وكوني الطفلة الصغيرة فهذا يشعره بأنه اقوى منك ، وعليه المحافظة عليك وحمايتك .
الذكريات الأكثر لذة هي المتعلقة بالطفولة فعليك إعادة الرجل الى ماضيه والى وضعه الطفولي ، وأنت تأخذين مكان الأهل ، ولكن من حين لاخربدلي الأدوار ودعي زوجك يلعب دور الأب وكوني الطفلة الصغيرة فهذا يشعره بأنه اقوى منك ، وعليه المحافظة عليك وحمايتك .