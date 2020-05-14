جمال الروح أجمل

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
355
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
جمال الروح أجمل:
كل إنسان لديه شكوك وشعور بعدم الثقة ، بجسده وحياته ، ولا يعرف كيف يقيم نفسه ، فإذا ركزت سحرك على الشكل فقط ، سوف تثيرين هذه الشكوك والمخاوف عند الرجل ، لذلك استعملي سحر الروح ، هكذا سوف تبهرين زوجك .
 
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