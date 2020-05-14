سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
جمال الروح أجمل:
كل إنسان لديه شكوك وشعور بعدم الثقة ، بجسده وحياته ، ولا يعرف كيف يقيم نفسه ، فإذا ركزت سحرك على الشكل فقط ، سوف تثيرين هذه الشكوك والمخاوف عند الرجل ، لذلك استعملي سحر الروح ، هكذا سوف تبهرين زوجك .
كل إنسان لديه شكوك وشعور بعدم الثقة ، بجسده وحياته ، ولا يعرف كيف يقيم نفسه ، فإذا ركزت سحرك على الشكل فقط ، سوف تثيرين هذه الشكوك والمخاوف عند الرجل ، لذلك استعملي سحر الروح ، هكذا سوف تبهرين زوجك .