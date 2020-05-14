جمال الروح أجمل:

كل إنسان لديه شكوك وشعور بعدم الثقة ، بجسده وحياته ، ولا يعرف كيف يقيم نفسه ، فإذا ركزت سحرك على الشكل فقط ، سوف تثيرين هذه الشكوك والمخاوف عند الرجل ، لذلك استعملي سحر الروح ، هكذا سوف تبهرين زوجك .