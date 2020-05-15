طرفة" موعد الفرح"😂😜

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,846
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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شاب قال لأبيه: أريد أن أقيم عُرس
فقال له والده: لا تقول أُقيم عُرس بل قل أُقيم فرح
فقال لوالده: لا مشكل سأقيم فرح
المهم الشاب أقام الفرح وبعد أسبوعين ذهب إلى والده
وقال لوالده: إنّ زوجتي متخاصمة ومتعاركة مع أمّي وإخوتي

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فأجابه والده فورا: الآن بدأ العُرس 😂

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في أمان الله
 
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