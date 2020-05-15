طرفة" موعد الفرح"😂😜

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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شاب قال لأبيه: أريد أن أقيم عُرس
فقال له والده: لا تقول أُقيم عُرس بل قل أُقيم فرح
فقال لوالده: لا مشكل سأقيم فرح
المهم الشاب أقام الفرح وبعد أسبوعين ذهب إلى والده
وقال لوالده: إنّ زوجتي متخاصمة ومتعاركة مع أمّي وإخوتي
فأجابه والده فورا: الآن بدأ العُرس
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في أمان الله
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***
شاب قال لأبيه: أريد أن أقيم عُرس
فقال له والده: لا تقول أُقيم عُرس بل قل أُقيم فرح
فقال لوالده: لا مشكل سأقيم فرح
المهم الشاب أقام الفرح وبعد أسبوعين ذهب إلى والده
وقال لوالده: إنّ زوجتي متخاصمة ومتعاركة مع أمّي وإخوتي
فأجابه والده فورا: الآن بدأ العُرس
**************************
في أمان الله